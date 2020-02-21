Росія в черговий раз спрощує отримання громадянства для українців

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Українцям не треба буде жити в РФ п'ять років і доводити матеріальне становище

Російська Федерація готує чергове спрощення роздачі своїх паспортів громадянам України. Відповідний законопроект підготував уряд РФ, передають російські ЗМІ.

За словами голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова, в новому законопроекті від громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану не буде вимагатися п'ятирічного терміну перебування. Крім того, їм не потрібно буде доводити матеріальне становище.

Також повідомляється, що буде змінена норма, згідно з якою іноземець може претендувати на російське громадянство у спрощеній формі після трьох років шлюбу з росіянином/росіянкою. Даний термін буде скорочений до одного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Росії готує істотні зміни в законодавство про громадянство, які дозволять іноземцям отримати російський паспорт без відмови від старого.

Зазначимо, Росія спрощує отримання громадянства в рамках Концепції державної міграційної політики, згідно з якою Москва має намір залучити від 5 млн до 10 млн нових громадян.