Консультативний орган ЄС закликав надати Україні статус кандидата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст резолюції .

Наголошується, що документ підтримали близько 200 депутатів організації. Рішення ухвалили майже одноголосно.

"EESC закликає Європейську раду надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС на зустрічі 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без шкоди для процесу входження країн Західних Балкан", - сказано в резолюції.

Також документом передбачено адаптацію українських біженців, які покинули територію України через вторгнення російських військ. Зокрема, створено план, який допоможе громадянам України працевлаштуватися та отримати доступ до соціальних послуг, включаючи освіту та медичне обслуговування.

Водночас у резолюції наголосили на необхідності посилення економічної допомоги Україні для відновлення від наслідків війни.

Варто зауважити, що EESC - це організація, яка об'єднує європейських роботодавців, профспілки, недержавні організації та представників громадянського суспільства. Вона забезпечує представництво вищезгаданих груп у ЄС.