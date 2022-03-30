Російські окупанти обстріляли офіс Консультативної місії ЄС у Маріуполі
У Маріуполі російські окупанти обстріляли польовий офіс Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС). Брюссель зажадав від Москви негайно припинити наступ і вивести всі війська з української території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
"Сьогодні КМЄС отримала достовірну інформацію про те, що приміщення її Маріупольського польового офісу нещодавно постраждали від російських обстрілів", - йдеться в заяві.
Відзначається, що в результаті російського обстрілу офіс і обладнання КМЄС отримали значні пошкодження. При цьому члени місії не постраждали.
Боррель засудив напад на офіс КМЄС, а також будь-які атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Він зажадав від Росії негайно припинити військовий наступ і вивести свої війська з усієї території України, як до цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного суду.
Нагадаємо, напередодні Володимир Путін назвав умови для "вирішення" ситуації в Маріуполі.
Війна Росії проти України триває 35-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!