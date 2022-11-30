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Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств Украины после инцидента в Мадриде

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Киев, Среда 30 ноября 2022 15:37
Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств Украины после инцидента в Мадриде Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств Украины. Это произошло после взрыва возле украинского дипведомства в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

"Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей", - написал Николенко.

По его словам, глава МИД также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - отметил Николенко.

Что произошло

Сегодня стало известно, что в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован. На месте работает полиция.

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