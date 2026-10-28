Конституционный Суд принял решение о мобилизации осужденных к пожизненному

Второй сенат Суда рассмотрел конституционную жалобу и принял решение по делу об увольнении осужденных для прохождения военной службы. Судьей-докладчиком выступил Виктор Городовенко.

Суд анализировал предписания статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, которые делают невозможным увольнение для военной службы лиц с пожизненным заключением и осужденных за умышленное убийство двух или более лиц.

В решении отмечается, что обеспечение лицу с пожизненным сроком реалистической перспективы увольнения не означает обязательного предоставления доступа к абсолютно всем механизмам.

Это подразумевает только юридическую возможность пересмотра наказания.

В КСУ отметили, что механизм увольнения для службы по контракту действует временно из-за мобилизации и военного положения.

Он существенно отличается от обычного УДО, ведь связан со специальными требованиями к возрасту, здоровью и психологическому состоянию, а не с исправлением осужденного.

Военная служба предусматривает владение и применение оружия и боевой техники.

Вовлечение в нее лиц за тяжкие насильственные преступления создает дополнительные риски для дисциплины, субординации и безопасности других военных и гражданских.

Следовательно, суд признал конституционными нормы, исключающие возможность досрочного увольнения таких категорий осужденных на военную службу, поскольку это не лишает их других законных способов изменения правового статуса.