RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Конституционный Суд принял решение о мобилизации осужденных к пожизненному

22:20 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: КСУ разъяснил правила мобилизации осужденных за убийства (Getty Images)

Конституционный Суд Украины отказался вводить условно-досрочное увольнение для пожизненных и осужденных за убийство нескольких человек для службы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Второй сенат Суда рассмотрел конституционную жалобу и принял решение по делу об увольнении осужденных для прохождения военной службы. Судьей-докладчиком выступил Виктор Городовенко.

Суд анализировал предписания статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, которые делают невозможным увольнение для военной службы лиц с пожизненным заключением и осужденных за умышленное убийство двух или более лиц.

В решении отмечается, что обеспечение лицу с пожизненным сроком реалистической перспективы увольнения не означает обязательного предоставления доступа к абсолютно всем механизмам.

Это подразумевает только юридическую возможность пересмотра наказания.

В КСУ отметили, что механизм увольнения для службы по контракту действует временно из-за мобилизации и военного положения.

Он существенно отличается от обычного УДО, ведь связан со специальными требованиями к возрасту, здоровью и психологическому состоянию, а не с исправлением осужденного.

Военная служба предусматривает владение и применение оружия и боевой техники.

Вовлечение в нее лиц за тяжкие насильственные преступления создает дополнительные риски для дисциплины, субординации и безопасности других военных и гражданских.

Следовательно, суд признал конституционными нормы, исключающие возможность досрочного увольнения таких категорий осужденных на военную службу, поскольку это не лишает их других законных способов изменения правового статуса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Соответствующие указы президента будут действовать по меньшей мере до 29 января 2027 года.

Кроме того, в приложении "Резерв+" возобновлено оформление отсрочок от мобилизации для всех определенных категорий граждан.

Доступ к соответствующей услуге в цифровом формате снова заработал с 26 октября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Конституционный суд УкраиныВойна в УкраинеМобилизация в Украине