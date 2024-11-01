Конституционный суд Молдовы признал законным референдум о вступлении страны в ЕС
Конституционный суд Республики Молдова утвердил результаты референдума по вступлению страны в Европейский Союз. Результат будет зафиксирован в Основном Законе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Шесть судей Конституционного суда Молдовы большинством голосов подтвердили соблюдение критериев для признания референдума состоявшимся.
Это решение открывает путь к изменению Конституции и закреплению курса на ЕС, что является главной целью проевропейского президента страны Майи Санду.
Референдум и выборы президента Молдовы
20 октября граждане Молдовы выбирали президента и высказывались на референдуме о перспективах вступления страны в Европейский Союз.
В первом туре победу одержала действующий президент страны Майя Санду.
План Санду провести референдум одновременно с первым туром президентских выборов оказался рискованным решением, ведь Россия усилила дезинформационную кампанию, пытаясь удержать страну под своим влиянием.
В правительстве Молдовы убеждены, что вмешательство Кремля повлияло на результат референдума, во время которого интеграцию страны в ЕС поддержали лишь 50,35%. Хотя предыдущие опросы демонстрировали гораздо более широкую поддержку членства Молдовы в ЕС.
Во втором туре президентских выборов в воскресенье, 3 ноября, Санду встретится с пророссийским кандидатом Александром Стояногло.
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