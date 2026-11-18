Конституционный Суд Украины признал законным условно-досрочное увольнение для осужденных за тяжкие коррупционные преступления, но указал на неправомерное толкование нормы судом по конкретному делу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Конституционный Суд Украины.

Второй сенат КСУ рассмотрел жалобу Владимира Трейзуба о конституционности отдельных норм Уголовного кодекса Украины об условно-досрочном увольнении (УДО).

Суд пришел к выводу, что действующие правила отбывания двух третей срока наказания за тяжкие коррупционные преступления соответствуют Основному закону.

В то же время КСУ установил, что Черниговский апелляционный суд применил оспоренное предписание по делу заявителя способом, не соответствующим Конституции Украины.

Конституционная жалоба касалась судебной практики применения пункта 2 части третьей статьи 81 Уголовного кодекса Украины к лицам, осужденным за тяжкие коррупционные преступления.

позиция судов. Ранее суд первой инстанции пришел к выводу, что осужденного Владимира Трейзуба можно условно-досрочно освободить от отбывания наказания. Однако впоследствии это решение упразднил Черниговский апелляционный суд, отказав в применении УДО.

Аргументы заявителя. В своей жалобе Трейзуб просил проверить, соответствует ли Конституции практика, когда суды истолковывают нормы статьи 81 УК таким образом, что фактически делают невозможным досрочное освобождение осужденных за тяжкие коррупционные преступления даже после отбытия двух третей назначенного срока.

Официальный текст принятого решения №15-р(II)/2026 и его резюме будут обнародованы на сайте Конституционного Суда Украины 19 ноября.