Военных больше нельзя автоматически бросать за решетку: что решил КСУ

Конституционный Суд признал неконституционной норму, обязывающую автоматически заключать под стражу военных, подозреваемых в преступлениях во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Конституционного суда Украины.

Что было

До сих пор часть 8 статьи 176 УПК обязывала судей применять к военным, подозреваемым или обвиняемым в совершении отдельных военных преступлений во время военного положения, только одна мера пресечения – содержание под стражей.

Судья не имел альтернативы: ни домашний арест, ни залог, ни личное обязательство не рассматривались.

Теперь судья должен выбирать меру пресечения, а не просто штамповать арест.

Что решил КСУ

Второй Сенат Конституционного Суда признал эту норму неконституционной.

Суд решил, что безальтернативный арест "искажает саму суть правосудия", поскольку лишает судью права принимать мотивированное решение по своему усмотрению.

КСУ отметил, что такая норма нарушает право на свободу, равенство перед законом и уважение человеческого достоинства.

Что дальше

Норма утратит силу через три месяца – за это время парламент должен принять изменения в УПК.

Дело инициировал военнослужащий Сергей Гнездилов, обжаловавший норму из-за конституционной жалобы.