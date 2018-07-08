Порошенко закликав Польщу переглянути положення про українців у законі про ІНП

Глава держави вшанував память українців, які загинули під час Волинської трагедії

Президент України Петро Порошенко вшанував память українців, які загинули під час Волинської трагедії 1944 року і заявив, що Україна підтримує зміни до польського законодавства про Інститут національної памяті. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, Україна підтримує ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті.

"І розраховуємо, що буде переглянуто також положення, яке стосується українців. Ми - за фаховий діалог на рівні істориків!", - заначив глава держави.

Ми підтримуємо ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті. І розраховуємо, що буде переглянуто також положення, яке стосується українців. Ми - за фаховий діалог на рівні істориків! — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

"Вдячний українській громаді в Польщі, що сьогодні ми спільною молитвою вшанували пам’ять українців, які стали жертвами братовбивчого українсько-польського конфлікту у березні 1944 року", - зазначив президент.

Вдячний українській громаді в Польщі, що сьогодні ми спільною молитвою вшанували пам’ять українців, які стали жертвами братовбивчого українсько-польського конфлікту у березні 1944 року. — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Український і польський народи єднає досвід спільної боротьби за власну свободу проти імперських і тоталітарних режимів. І це є пам'ять, яка нас об'єднує і яка знайшла вираз у мудрих словах: "Без вільної України немає і не буде вільної Польщі!" — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Важливо бути на відкритті Меморіалу пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» і підрозділів Армії Крайової у 1944.



Наш перший людський і християнський обов'язок – пам'ятати про невинних жертв і зробити так, щоб наші народи не знали розбрату pic.twitter.com/q3Yc2vJru7 — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Події між українцями і поляками часів Другої світової війни вимагають ретельних історичних досліджень спільно українських і польських науковців. Наші народи заслуговують на правду. Але ми не дамо політизувати ці сторінки нашої історії. — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Ми глибоко шануємо пам’ять представників польського народу, які стали жертвами трагічних подій в Україні, зокрема на Волині в 1943-44 роках. Звертаємося до Господа: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Закликаю українців та поляків до взаємного прощення! — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Він також зазначив, що "страшні сторінки минулого польського та українського народів не повинні бути визначальними ані для сьогодення, ані для нашого спільного європейського майбутнього".

Надзвичайно радий сьогодні поспілкуватись з українською громадою в Польщі. Дякую вам за опіку над святими для українців місцями пам’яті. Та закликаю спільно молитися за Українську Помісну Православну Церкву. Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.

Український і польський народи єднає досвід спільної боротьби за власну свободу проти імперських і тоталітарних режимів. І це пам'ять, яка нас об'єднує і яка знайшла вираз у мудрих словах: "Без вільної України немає і не буде вільної Польщі!" Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 липня перебуває з офіційним візитом у Луцьку і бере участь у заходах, приурочених до 75 роковин Волинської трагедії.

Нагадаємо, напередодні обидві палати парламенту, Сейм і Сенат прийняли зміни в закон про Інститут національної пам'яті (ІНП).

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за вилучення норми про кримінальної відповідальності за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни, яка міститься в скандальному законі про Інститут національної пам'яті.

Мова йшла про скасування кримінальної відповідальності за твердження про причетність поляків до злочинів нацистів під час Другої світової війни. Згідно із законом, караною стала формулювання "польські табори смерті", яка відноситься до нацистських концтаборів на території Польщі.