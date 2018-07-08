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Порошенко закликав Польщу переглянути положення про українців у законі про ІНП

НовиниПолітика    08.07.2018 - 15:00
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Глава держави вшанував память українців, які загинули під час Волинської трагедії

Президент України Петро Порошенко вшанував память українців, які загинули під час Волинської трагедії 1944 року і заявив, що Україна підтримує зміни до польського законодавства про Інститут національної памяті. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, Україна підтримує ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті.

"І розраховуємо, що буде переглянуто також положення, яке стосується українців. Ми - за фаховий діалог на рівні істориків!", - заначив глава держави.

"Вдячний українській громаді в Польщі, що сьогодні ми спільною молитвою вшанували пам’ять українців, які стали жертвами братовбивчого українсько-польського конфлікту у березні 1944 року", -  зазначив президент.

Він також зазначив, що "страшні сторінки минулого польського та українського народів не повинні бути визначальними ані для сьогодення, ані для нашого спільного європейського майбутнього".

 

Надзвичайно радий сьогодні поспілкуватись з українською громадою в Польщі. Дякую вам за опіку над святими для українців місцями пам’яті. Та закликаю спільно молитися за Українську Помісну Православну Церкву.

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.
 

Український і польський народи єднає досвід спільної боротьби за власну свободу проти імперських і тоталітарних режимів. І це пам'ять, яка нас об'єднує і яка знайшла вираз у мудрих словах: "Без вільної України немає і не буде вільної Польщі!"

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 липня перебуває з офіційним візитом у Луцьку і бере участь у заходах, приурочених до 75 роковин Волинської трагедії.

Нагадаємо, напередодні обидві палати парламенту, Сейм і Сенат прийняли зміни в закон про Інститут національної пам'яті (ІНП).

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за вилучення норми про кримінальної відповідальності за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни, яка міститься в скандальному законі про Інститут національної пам'яті.

 Мова йшла про скасування кримінальної відповідальності за твердження про причетність поляків до злочинів нацистів під час Другої світової війни. Згідно із законом, караною стала формулювання "польські табори смерті", яка відноситься до нацистських концтаборів на території Польщі.

У Луцьку Порошенко і Дуда беру участь у заходах нагоди відзначення роковин Волинської трагедії
Теги публікації: Порошенко Петро, Польша, волынская трагедия, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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