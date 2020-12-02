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Конституційний суд Молдови відклав визнання виборів президента

Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Молдови поки не може розглянути питання визнання результатів виборів президента країни. Рішення затягується через триваючі судові процеси, пов'язані з виборами.

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Про це повідомляє молдовське агенство Newsmaker.

Рішення щодо визнання результатів другого туру президентських виборів, згідно з законом, Конституційний суд Молдови повинен був ухвалити впродовж 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, однак не раніше, чим суди закінчать розглядати всі скарги.

Результати виборів ЦВК Молдови затвердила ще 20 листопада, тобто десятиденний термін сплив 30 листопада, однак рішення КС досі немає.

Нагадаємо, що в другому турі президентських виборів у Молдові перемогла колишня прем'єр-міністр країни Майя Санду. Вона обійшла чинного президента Ігоря Додона.

Як писало РБК-Україна, інавгурація Санду має відбутися у грудні 2020 року. Через пандемію коронавірусу церемонія інавгурації не буде багатолюдною.

Крім того, після інавгурації Санду планує відвідати Україну. За її словами, поїздка до Києва і зустріч з президентом Володимиром Зеленським очікується в січні 2021 року.

Прогноз погоди
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