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Санду назвала можливі терміни візиту до України

Кишинів, Понеділок 30 листопада 2020 13:12
Санду назвала можливі терміни візиту до України
Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Україна

Обраний президент Молдови Майя Санду сподівається відвідати з візитом Україну на початку січня. На цей час вона вже буде офіційно перебувати в статусі президента.

Про це вона заявила на великій прес-конференції, передає newsmaker.md.

Зокрема, вона підтвердила, що перші візити, які вона здійснить як президент, будуть поїздки до Києва та Бухареста.

"Точної дати візитів поки немає. Ймовірно, це буде в січні", - зазначила Санду.

Вона також запевнила, що Молдова продовжить підтримувати територіальну цілісність України, незважаючи на можливе погіршення відносин з Росією.

"Ми підтримували і підтримуємо територію цілісність України, і сподіваємося, що інші країни підтримають територіальну цілісність Молдови", - додала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Санду планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленський після свого офіційного вступу на посаду.

До цього відвідає Молдову міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, сторони мають розпочати вирішення низки проблемних питань. Також повідомлялося, що МЗС України готує візит нового молдавського президента.

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