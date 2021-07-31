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У Франції через заворушення на акціях проти "паспортів здоров'я" затримали майже 20 осіб

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Париж, Субота 31 липня 2021 21:55
У Франції через заворушення на акціях проти "паспортів здоров'я" затримали майже 20 осіб Фото: на акціях проти "паспортів здоров'я" у Франції затримано майже 20 осіб (twitter.com/info_Paris_IDF)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Французькі правоохоронці затримали 19 осіб на акціях проти наміру уряду ввести в ресторанах і громадському транспорті "паспорти здоров'я". Всього в країні на демонстрації вийшли понад 200 тисяч французів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Fifaro.

За попередніми даними МВС Франції, на протестних акціях через заворушення було затримано 19 осіб, у тому числі 10 у Парижі.

У відомстві також зазначили, що в акціях по всій країні взяли участь 204 099 осіб, у тому числі близько 14 250 - у столиці країни. Влада розраховувала, що на протести вийде близько 150 тисяч. На минулих вихідних на вулиці вийшло понад 160 тисяч французів.

Загалом протести проходили мирно, проте іноді між маніфестантами та правоохоронцями виникали сутички. Поліція була змушена застосовувати сльозогінний газ і водомети. У штаб-квартирі жандармерії повідомили про трьох постраждалих поліцейських.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці у Франції вже розганяли сльозогінним газом мітингувальників, які протестували проти "паспортів здоров'я".

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