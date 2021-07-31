У Франції через заворушення на акціях проти "паспортів здоров'я" затримали майже 20 осіб
Французькі правоохоронці затримали 19 осіб на акціях проти наміру уряду ввести в ресторанах і громадському транспорті "паспорти здоров'я". Всього в країні на демонстрації вийшли понад 200 тисяч французів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Fifaro.
За попередніми даними МВС Франції, на протестних акціях через заворушення було затримано 19 осіб, у тому числі 10 у Парижі.
У відомстві також зазначили, що в акціях по всій країні взяли участь 204 099 осіб, у тому числі близько 14 250 - у столиці країни. Влада розраховувала, що на протести вийде близько 150 тисяч. На минулих вихідних на вулиці вийшло понад 160 тисяч французів.
Загалом протести проходили мирно, проте іноді між маніфестантами та правоохоронцями виникали сутички. Поліція була змушена застосовувати сльозогінний газ і водомети. У штаб-квартирі жандармерії повідомили про трьох постраждалих поліцейських.
[THREAD VIDÉO] Nouveau samedi de mobilisation partout en France contre le #PassSanitaire. À #Paris, un "appel national" a été lancé au départ de l'arrêt Villiers en plus d'autres rassemblements #manif31juillet #manifestation31juillet #PassSanitaire #PasseSanitaire #manif31juillet pic.twitter.com/eZoyvZURIR— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
La place de la #République sous le gaz lacrymogène pour le passage du cortège parisien #antipasssanitaire. Les forces de l'ordre régulièrement débordées par la tête de cortège qui se met à courir ou à changer de direction #manif31juillet #manifestation31juillet #PassSanitaire pic.twitter.com/aKNKw9JX9P— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
Sur la place de la #Bastille, les tensions reprennent entre forces de l'ordre et manifestants #antipasssanitaire. Comme sur les #ChampsElysees la semaine dernière, le canon à eau est employé #manif31juillet #manifestation31juillet #PassSanitaire #PasseSanitaire #manifs31juillet pic.twitter.com/M7af84cTTl— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці у Франції вже розганяли сльозогінним газом мітингувальників, які протестували проти "паспортів здоров'я".