Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Константиновка с самого утра под огнем: повреждены дома, есть жертвы

Фото: все обстоятельства тщательно документируют (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 13 сентября, россияне с самого утра обстреливают Константиновку Донецкой области. В результате атаки повреждено много зданий, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Он проинформировал, что враг атакует населенный пункт из артиллерии и самолетов.

"С самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки", - говорится в сообщении.

Причем глава ОВА отметил, что объемы повреждений постоянно растут, поскольку обстрелы продолжаются почти непрерывно.

 

Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов погибли уже по меньшей мере 3 человека, и еще 6 получили ранения.

Резюмируя Вадим Филашкин сообщил, что все обстоятельства тщательно документируют, а также обратился к жителям.

"Еще раз призываю всех гражданских: берегите себя! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул глава ОВА.

Обстрелы Константиновки

Напомним, что россияне очень часто обстреливают профронтовую Константиновку.

Например, 3 сентября стало известно, что из-за постоянных обстрелов в городе прекратила свою работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения. Это было последнее медучреждение, которое действовало в городе.

Кроме того, в тот же день россияне атаковали Константиновку сначала из ствольной артиллерии, а затем FPV-дронами. В результате обстрела погибли 9 человек, еще 7 были ранены. Помимо этого враг повредил жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине