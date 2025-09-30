RU

В Конотопе пуля ПВО ранила мужчину: первые подробности

Иллюстративное фото: в Конотопе пуля ПВО ранила мужчину (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Конотопе в результате работы ПВО по вражеским дронам был ранен мужчина. Он получил пулевое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Артема Семенихина.

"В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО! Поэтому не находимся возле окон и на улице во время работы ребят", - сообщил Семенихин.

По его данным, человека доставили в больницу и приступают к срочной операции.

Атака на Конотоп

Стоит заметить, что с самого утра 30 сентября, Конотоп находится под масштабной дроновой атакой. Местные власти неоднократно сообщали о взрывах. Более того, Семенихин призвал жителей города делать запасы воды и заряжать электронные устройства.

Также напомним, что утром вторника, 30 сентября, Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере.

 

Обстрел РФ 30 сентября

Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

