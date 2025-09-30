В Конотопе пуля ПВО ранила мужчину: первые подробности

"В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО! Поэтому не находимся возле окон и на улице во время работы ребят", - сообщил Семенихин.

По его данным, человека доставили в больницу и приступают к срочной операции.

Атака на Конотоп

Стоит заметить, что с самого утра 30 сентября, Конотоп находится под масштабной дроновой атакой. Местные власти неоднократно сообщали о взрывах. Более того, Семенихин призвал жителей города делать запасы воды и заряжать электронные устройства.

Также напомним, что утром вторника, 30 сентября, Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере.