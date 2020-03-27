ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумській області лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 16:33
У Сумській області лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19
Ілюстративне фото (скріншот з Youtube каналу КМДА)

У померлої в Конотопі жінки коронавірус також підтвердився

У Сумській області станом на 27 березня лабораторно підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, коронавірус лабораторно підтвердили у померлої мешканки Конотопського району, а також у 2 осіб, які контактували з нею. Наразі контактні особи, які також є жителями Конотопського району, перебувають на самоізоляції.

Ще два випадки коронавірусу підтвердили у Сумах. Одна хвора особа госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні, інша - на самоізоляції.

"Чотири особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень", - зазначили в ОДА.

Крім того, зараження коронавірусом в Сумській області підозрюють у 11 осіб, з них 8 - на самоізоляції та 3 - у закладах охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше мер Конотопу Артем Семеніхін повідомляв, що у жительки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус дали позитивний результат. Однак в той же день стало відомо, що жінка померла в лікарні Конотопа. Аналізи жінки відправили в лабораторію для встановлення діагнозу.

Крім того, в той же день у Сумській ОДА заявляли про лабораторне підтвердження першого випадку коронавірусу в області. Захворювання діагностували у Сумах. Хвору коронавірусом особу госпіталізували в спеціалізований медичний заклад.

У Чернівцях пацієнт з підозрою на коронавірус знаходиться у важкому стані Глава МОЗ Британії заразився коронавірусом
Новини України Сумская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся