РФ нанесла удары под Днепром и Кривым Рогом: начались пожары, есть раненая

Российские войска в ночь на 14 июля атаковали два района Днепропетровской области дронами и ракетами. Начались пожары, пострадала женщина.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В ночь на 14 июля враг совершил ракетную атаку на Днепровский район. Из-за чего произошло возгорание. Спасатели пожар ликвидировали", - рассказал он. Кроме того, по словам главы ОВА, укрощали спасатели огонь и в Криворожском районе. "В результате атаки БПЛА там загорелась трава. К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома. В районе повреждены 2 частных дома", - добавил Лысак.