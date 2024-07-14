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РФ нанесла удары под Днепром и Кривым Рогом: начались пожары, есть раненая

Днепр, Воскресенье 14 июля 2024 08:52
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РФ нанесла удары под Днепром и Кривым Рогом: начались пожары, есть раненая Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 14 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 14 июля атаковали два района Днепропетровской области дронами и ракетами. Начались пожары, пострадала женщина.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В ночь на 14 июля враг совершил ракетную атаку на Днепровский район. Из-за чего произошло возгорание. Спасатели пожар ликвидировали", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, укрощали спасатели огонь и в Криворожском районе.

"В результате атаки БПЛА там загорелась трава. К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома. В районе повреждены 2 частных дома", - добавил Лысак.

Взрывы в Днепре

После 00:00 воскресенья, 14 июля, в Днепре и Запорожье раздались взрывы. В регионах была объявлена тревога. Причиной стала активность российской авиации.

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