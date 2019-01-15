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"Шальке" і "Бешикташ" узгодили трансфер Коноплянки

Новини » Спорт    15.01.2019 - 13:43
"Шальке" і "Бешикташ" узгодили трансфер Коноплянки
Фото: Євген Коноплянка (schalke04.de)

Про перехід буде оголошено найближчим часом

Футболіст збірної України Євген Коноплянка найближчим часом перейде з німецького "Шальке" до турецького "Бешикташу". Про це повідомляє SuperHaber.

Видання стверджує, що сторони офіційно завершили операцію з переходу 29-річного гравця. Деталі угоди не уточнюються, але раніше повідомлялося, що турецький клуб розглядає варіант з орендою українця.

У нинішньому сезоні український хавбек зіграв за "Шальке" 14 матчів та зробив дві результативні передачі.

"Бешикташ" займає сьоме місце в чемпіонаті Туреччини.

Інтерес до українця виявляв також ще один турецький клуб - стамбульській "Фенербахче", що знаходиться на 17 сходинці в турнірній таблиці Суперліги.

Нагадаємо, хавбек збірної України Євген Коноплянка став найкращим гравцем у складі національної команди в спарингу проти Італії (1:1).

Селезньов перейшов до іспанської "Малаги" до кінця сезону "Ман Сіті" та "Шальке" привітали Зінченка і Коноплянку з голами за збірну
Новини України трансферыКоноплянкаШалькеБешикташ
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