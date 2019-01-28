Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще два кандидати

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Лише 7 претендентам вдалося пройти далі

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) не пропустила ще двох кандидатів до антикорупційного суду - суддю В’ячеслава Піковського та доцента Ірину Смазнову. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Transparency International.

Як зазначається, ГРМЕ провела останнє засідання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС). Загалом, вони обговорили 49 сумнівних кандидатів до суду. Лише 7 претендентам вдалося пройти далі.

"Серед тих, хто покинув конкурс - "судді Майдану", кандидати із сумнівними статками чи етичними порушеннями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 грудня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила про завершення першого етапу конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України, було відібрано 81 кандидата. До 26 січня Громадська рада міжнародних експертів мала обрати переможців конкурсу.

РБК-Україна писало, що Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду, що Вищий антикорупційний суд запрацює до кінця квітня 2019 року.

Також президент України Петро Порошенко заявляв, що створення Вищого антикорупційного суду України завершиться в лютому.