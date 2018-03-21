На конкурс у Вищий IP-суд були допущені 219 кандидатів

ВККСУ допустила до конкурсу 94 жінки і 125 чоловіків

За результатами розгляду документів, поданих від 234 кандидатів на конкурс у Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності (IP-суд) допущено до конкурсу було 219. Про це повідомила член Комісії Тетяна Шилова під час Міжрегіонального судового форуму "Вища кваліфікаційна комісія: кадри вирішують все!", який відбувся 19 березня 2018 в селі Підгірці Київської області, передає пресс-служба ВККСУ.

Як повідомляється, всього вища кваліфікаційна комісія суддів допустила до конкурсу 219 кандидатів. З них 94 жінки і 125 чоловіків. Шилова також зазначила, що 14 кандидатам було відмовлено у прийнятті документів, а щодо одного кандидата розгляд питання відкладено.

У ВККС також уточнили, що згідно Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кандидат може брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади через рік після прийняття рішення щодо його результатів на останньому конкурсі (кваліфікаційному оцінюванні).

"Після тривалих обговорень Комісія прийняла рішення допустити до конкурсу в IP-суд кандидатів, які брали участь у конкурсі у Верховний Суд. Однак їх результати в цьому конкурсі братися до уваги не будуть", - зазначила член ВККСУ.

Вона додала, що під час іспиту у Вищий суд з питань інтелектуальної власності передбачені вузькоспеціалізовані питання. І саме вони в даному випадку мають найбільше значення для приходу в суд справжніх фахівців.

Сама процедура конкурсу буде подібної конкурсу у Верховний Суд. Всі кандидати пройдуть спеціальну перевірку уповноваженими органами СБУ, НАПК, НАБУ і т. п., включаючи ОСД, здадуть іспити, психологічні тести, а також пройдуть співбесіди з членами ВККСУ за результатами аналізу досьє.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, вища кваліфікаційна комісія суддів України розмістила на сайті підсумки розгляду 15 березня питання про визначення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посаду судді місцевого суду, яка була оголошена Комісією 3 квітня 2017 року.