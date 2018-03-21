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На конкурс в Высший IP-суд были допущены 219 кандидатов

НовостиОбщество    21.03.2018 - 16:46
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

ВККСУ допустила к конкурсу 94 женщины и 125 мужчин

По результатам рассмотрения документов, поданных от 234 кандидатов на конкурс в Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд) допущено к конкурсу было 219. Об этом сообщила член Комиссии Татьяна Шилова во время Межрегионального судебного форума "Высшая квалификационная комиссия: кадры решают все!", который состоялся 19 марта 2018 в селе Подгорцы Киевской области, передает пресс-служба ВККСУ.

Как сообщается, всего высшая квалификационная комиссия судей допустила к конкурсу 219 кандидатов. Из них 94 женщины и 125 мужчин. Шилова также отметила, что 14 кандидатам было отказано в принятии документов, а в отношении одного кандидата рассмотрение вопроса отложено.

В ВККС также уточнили, что согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" кандидат может участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности через год после принятия решения относительно его результатов на последнем конкурсе (квалификационном оценивании).

"После длительных обсуждений Комиссия приняла решение допустить к конкурсу в IP-суд кандидатов, участвовавших в конкурсе в Верховный Суд. Однако их результаты в этом конкурсе приниматься во внимание не будут", - отметила член ВККСУ.

Она добавила, что во время экзамена в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности предусмотрены узкоспециализированные вопросы. И именно они в данном случае имеют наибольшее значение для прихода в суд настоящих специалистов.

Сама процедура конкурса будет подобной конкурсу в Верховный Суд. Все кандидаты пройдут специальную проверку уполномоченными органами СБУ, НАПК, НАБУ и т.п., включая ОСД, сдадут экзамены, психологические тесты, а также пройдут собеседования с членами ВККСУ по результатам анализа досье.

Напомним, как сообщалось ранее, высшая квалификационная комиссия судей Украины разместила на сайте итоги рассмотрения 15 марта вопроса об определении результатов специальной проверки кандидатов на должность судьи местного суда, которая была объявлена Комиссией 3 апреля 2017 года.

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Теги: ВККСУ, конкурс
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