Конкурс на посади до Офісу генпрокурора стартує на початку 2020

В Офісі генерального прокурора з 15 січня наступного року стартує конкурс на вакансії прокурорів. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка розповів на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності ВРУ, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, необхідність добору виникла через велику кількість осіб, які не пройшли атестацію.

"(Добір прокурорів - ред. ) буде. Думаю, що він буде достатньо чисельним, оскільки станом на зараз ми маємо 769 прокурорів (у Офісі генпрокурора - ред.) перед третім етапом (переатестації - ред.). Перед перевіркою на доброчесність. А з тих матеріалів, які вже приходять НАБУ, в середньому до 45% є запитання, які можуть свідчити про недоброчесність прокурора. Це не означає, що всі 45% будуть відсіяні, але певна частка - може бути", - заявив Рябошапка.

Також він зазначив, що після новорічних свят почнеться процес добору до Офісу генпрокурора.

"Ми передбачаємо, десь з 15-го січня. Приблизно, після свят, процес добору вже в Офіс генерального прокурора. Але кількість вакансій буде розуміти після перевірки на доброчесність. Зараз ми ще не можемо оголосити конкурс", - заявив він.

Він наголосив, що в цілому по Україні чисельність прокурорів скоротиться на 30%.

Нагадаємо, Рябошапка сказав, що найбільші проблеми в реформуванні органів прокуратури буде викликати впровадження системи електронного кримінального судочинства. При тому він зазначив, що ця система запрацює не раніше грудня 2020 року.

Крім того, Рябошапка заявив, що у центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. За його словами, загалом на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.