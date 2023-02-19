Кадыров отказал Пригожину в новой информационной кампании против Минобороны РФ, - ISW

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отверг предложения основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России, предполагая, что эта кампания может не восстановить влияние "повара Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Кадыров, вероятно, ответил на подтверждение Минобороны России 17 февраля командующих четырьмя военными округами, заявив, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным, и что у чеченских боевых офицеров отличные и хорошо скоординированные отношения с Минобороны.

Поддержка Кадыровым Минобороны России последовала за попыткой Пригожина заручиться поддержкой посредством разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат".

Пригожин, похоже, усиливает свою информационную кампанию против МО, заявив 18 февраля, что группа "Вагнера" не подчиняется Минобороны.

Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к информационной атаке Пригожина, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным. Пригожин, вероятно, пытается завербовать ультранационалистических деятелей в Кремле и выбрать российских блогеров для поддержки его стремления к власти в России, считают аналитики.

Напомним, ранее WSJ рассказало, что власти России поручили так называемому "главе Чечни" Рамзану Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. Кадыровцы должны были убить президента Украины Владимира Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.

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