"Импичмент и устранение": США охватили массовые протесты против Трампа

В США состоялись массовые протесты против президента Дональда Трампа. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями импичмента и защиты демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Associated Press .

В субботу тысячи американцев вышли на акции протеста против политики администрации Дональда Трампа, обвиняя ее в подрыве демократических принципов.

Протесты охватили крупные города, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а также меньшие общины по всей стране.

В Нью-Йорке демонстранты прошли от Публичной библиотеки до Центрального парка мимо Trump Tower, выкрикивая лозунги против иммиграционной политики и депортаций.

В Сан-Франциско на пляже Ocean Beach активисты выложили из тел надпись "Импичмент и устранение", сопровождая ее перевернутым флагом США.

Особый резонанс имели акции в Массачусетсе, где протестующие совместили участие в мероприятиях к 250-летию начала войны за независимость США с критикой современной администрации.

Тысячи протестуют против Трампа в NYC, часть массовых протестов #HandsOff2025, требующих репродуктивных прав и выступающих против массовых депортаций.



Протесты также вспыхнули в Сиэтле и Вашингтоне, демонстранты скандировали



"Мы не отступим" и "Мы защищаем нас".#TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU - Facts Prime (@factsprime35) 19 апреля 2025 года

Один из участников заявил, что американцам снова приходится "бороться за свободу" в собственной стране.

Протесты также проходили возле автосалонов Tesla, где активисты обвиняли Илона Маска в сотрудничестве с Трампом и сокращении роли федерального правительства.

Организаторы заявили, что протестуют против атак на гражданские права, попыток закрыть государственные учреждения, сокращения социальных программ и усиления исполнительной власти.

В Анкоридже колониальный реконструктор в колониальной одежде держал табличку "Королям запрещено", а человек рядом с ним поднимал картон, на котором, в частности, было написано: "Феодальная эпоха закончилась".

В Вашингтоне протестующие собрались возле Белого дома, а в Колумбии, штат Южная Каролина, сотни людей вышли с плакатами в защиту социального обеспечения и демократических ценностей.