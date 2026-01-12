В Конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии"

Республиканец из Палаты представителей США Рэнди Файн внес в Конгресс законопроект об "аннексии Гренландии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Как пишет издание, такой законопроект должен уполномочить президента США Дональда Трампа "предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к Соединенным Штатам.
Сам Файн в комментарии изданию рассказал, что суверенитет США над Гренландией якобы в интересах всего мира.
"Конгресс все равно должен будет принять решение о предоставлении ей статуса штата, но этот законопроект просто уполномочит президента делать то, что он делает сейчас, и покажет, что Конгресс его поддерживает. Это ускорит путь к превращению в штат, но окончательное решение все равно останется за Конгрессом", - объяснил он.
По мнению конгрессмена, контроль США над Гренландией был бы выгоден для жителей острова.
"У них высокий уровень бедности. Дания плохо с ними обращалась. Когда война пришла к ним, Дания не смогла их защитить. Кто защитил Гренландию во время Второй мировой войны? Мы", - добавил он.
Также Файн считает, что лучший способ для США "получить" Гренландию - приобрести ее.
"Уровень бедности в Гренландии значительно выше, чем в Дании. Страной управляют социалисты, и не в интересах Америки, чтобы такая большая территория между Соединенными Штатами и Россией управлялась социалистами", - заявил он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что оборона Гренландии - это "две собачьих упряжки".
Американский лидер заверял, что если остров не войдет в состав США, его могут взять под контроль Россия или Китай.
Заявления Трампа о присоединении Гренландии звучат еще более угрожающими после того, как США провели операцию по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
