В Конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии"

Как пишет издание, такой законопроект должен уполномочить президента США Дональда Трампа "предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к Соединенным Штатам.

Фото: законопроект об аннексии Гренландии (fine.house.gov)

Сам Файн в комментарии изданию рассказал, что суверенитет США над Гренландией якобы в интересах всего мира.

"Конгресс все равно должен будет принять решение о предоставлении ей статуса штата, но этот законопроект просто уполномочит президента делать то, что он делает сейчас, и покажет, что Конгресс его поддерживает. Это ускорит путь к превращению в штат, но окончательное решение все равно останется за Конгрессом", - объяснил он.

По мнению конгрессмена, контроль США над Гренландией был бы выгоден для жителей острова.

"У них высокий уровень бедности. Дания плохо с ними обращалась. Когда война пришла к ним, Дания не смогла их защитить. Кто защитил Гренландию во время Второй мировой войны? Мы", - добавил он.

Также Файн считает, что лучший способ для США "получить" Гренландию - приобрести ее.

"Уровень бедности в Гренландии значительно выше, чем в Дании. Страной управляют социалисты, и не в интересах Америки, чтобы такая большая территория между Соединенными Штатами и Россией управлялась социалистами", - заявил он.