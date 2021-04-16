Конгресмени закликали Байдена зупинити "Північний потік-2"

Конгресмени-республіканці Джим Ріш, один з керівників сенатського Комітету з міжнародних відносин, і Майкл Маккол, заступник голови Комітету у закордонних справах Палати представників, заявили про повну підтримку України перед обличчям ворожої та дестабілізаційної поведінки Кремля.

За словами авторів заяви, США ніколи не визнають незаконну окупацію Криму і засуджують агресію Москви, а також дії маріонеткових російських сил на Донбасі.

Законодавці зазначили, що вони хотіли б побачити, щоб США здійснили дії, спрямовані на зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Цей проект є ключовим джерелом згубного впливу Росії, і одна з його основних цілей - підірвати безпеку України. Тому ми закликаємо адміністрацію Байдена негайно представити в Конгрес проміжний звіт, в якому повністю будуть введені санкції, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи з урахуванням поправок", - заявили Ріш і Маккол.

Вони підкреслили, що їх радують різкі заяви, зроблені в США і НАТО з цього приводу, однак, на їхню думку, адміністрація Байдена має підкріпити цю жорстку риторику настільки ж рішучими діями, в тому числі шляхом посилення військово-морської присутності в Чорному морі, збільшення числа навчань з регіональними союзниками та партнерами, розробки більш міцної та стійкої архітектури регіональної безпеки та збільшення надання допомоги в області безпеки Києву, в тому числі за допомогою постачання летальної зброї