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Трамп проти письмової дачі показань інформатора по справі про імпічмент

Новини » В світі     04.11.2019 - 17:09
Трамп проти письмової дачі показань інформатора по справі про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США вимагає особистої присутності інформатора при дачі показань у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп виступив проти письмової дачі свідчень у справі інформатора з розслідування імпічменту американського президента. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, представник розвідки США, відомості якого дали привід для початку розслідування імпічменту, зобов'язаний свідчити в Конгресі особисто.

"Інформатор дав неправдиву інформацію і мав справу з корумпованим політиком Шиффом. Він повинен бути висунутий для дачі показань. Письмові відповіді не приймаються. Де другий інформатор? Він зник після того, як я випустив стенограму. Він взагалі існує? Де інформатор? Проти", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат інформатора Марк Зейд повідомив, що його клієнт готовий письмово відповісти на запитання представників Республіканської партії в Конгресі. Адвокат вважає, що спроба розкрити особистість інформатора може поставити під загрозу безпеку і його, і його сім'ї.

Також повідомлялося, що у Білому домі США не бачать підстав для імпічменту Дональда Трампа. За словами адміністрації президента США, прохання Трампа відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.

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