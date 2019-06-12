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У Конгресі США розповіли про підготовку імпічменту Трампа

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 01:30
У Конгресі США розповіли про підготовку імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

У Палаті предстаників збирають докази для достатнього обгрунтування імпічменту президенту

У Палаті предстаників Конгресу Сполучених Штатів залишається на розгляді питання імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомила спікер Палати представників США, представник Демократичної партії Ненсі Пелосі, передає РБК-Україна із посиланням на CNN.

Пелосі додала, що питання імпічменту вимагає додаткового обгрунтування. Крім того, спікер виступила проти термінового початку процесу імпічменту попри заклики демократів та кандидатів у президенти США на наступних виборах в 2020 році.

Спікер зазначила, що сумнівається в ефективності процесу імпічменту на нинішньому етапі у зв'язку із відсутністю достатніх доказів, які могли би гарантувати кінцеву мету цих зусиль.

"Якщо ви починаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?", - сказала Пелосі та додала, що на нинішньому етапі процедура імпічменту завершиться оскарженням в судах.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що члени Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які контролюють Палату представників Конгресу, не зможуть домогтися його імпічменту. Глава США закликав демократів "повертатися до роботи".

Зазначимо, що спецпрокурор Роберт Мюллер в ході майже дворічного розслідування не знайшов доказів змови між виборчим штабом президента США Дональда Трампа і росіянами під час виборів президента 2016 року. Після цього Мюллер заявив про відставку з посади у Мін'юсті.

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