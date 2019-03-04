У Конгресі США вимагають перешкодити впливу РФ у Венесуелі

Проектом пропонується розробити стратегію протидії впливу РФ

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц подготовила законопроект, в котором от американских властей требуют оценить угрозы и разработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Конгресса.

В частности, выдержка из проекта закона опубликована на сайте ведомства.

Соавторами этой инициативы в материалах к документу указаны демократы Даррен Сото, Дебби Мукарсел-Пауэлл, Донна Шалейла и республиканец Марио Диас-Баларт.

Кроме того, законопроект предусматривает "оценку приобретения активов дочки венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA Citgo в Соединенных Штатах иностранными инвесторами".

Так, 28 февраля палата представителей направила документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США. Сроки этих процедур в законопроекте не указываются: они будут определены спикерами каждого из комитетов.

Напомним, в конце февраля правительство действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро поручило местным компаниям открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце января парламент Венесуэлы заявил о попытке вывоза золота в Россию.

Добавим, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал граждан к новым массовым протестам по всей стране против Николаса Мадуро в понедельник, 4 марта, когда он должен вернуться в страну после недельного тура по латиноамериканским странам.