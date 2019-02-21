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Уряд Венесуели доручив компаніям відкрити рахунки в Росії

Новини » Політика    21.02.2019 - 08:31
Уряд Венесуели доручив компаніям відкрити рахунки в Росії
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Чиновники Мадуро пригрозили компаніям репресіями

Уряд чинного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доручив місцевим компаніям відкрити банківські рахунки в Росії, Туреччині, Китаї та Індії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що чиновники режиму Мадуро доручили представникам близько 50 компаній відкрити банківські рахунки в цих країнах, а також налагодити стосунки з постачальниками. За словами одного з джерел, у Міністерстві фінансів будуть проводитися семінари, на яких керівники дізнаються, як відкрити іноземні рахунки. Компанії також попередили, що спроби зірвати виробництво для дестабілізації уряду призведуть до репресій.

Крім того, на зустрічі з міністром внутрішніх справ Вільямом Контрерасом і віце-президентом Тареком ель-Асамі, який займається питаннями економіки, керівникам компаній наказали не підвищувати ціни. За даними джерел, на сьогодні вивчається модель підвищення цін, пов'язана з офіційним обмінним курсом венесуельської валюти.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що військові Венесуели повинні зіграти важливу роль у подоланні політичної кризи в країні і визнати опозиційного лідера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Відзначимо, до цього Венесуела закрила кордон з кількома Карибськими островами, щоб перешкодити доставці гуманітарної допомоги.

 

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Новини України Російська ФедераціяВенесуэлаНиколас Мадуро
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