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Парламент Венесуели заявив про спробу вивезення золота в Росію

Новини » Політика    30.01.2019 - 02:57
Парламент Венесуели заявив про спробу вивезення золота в Росію
Фото: прапор Венесуели (з відкритих джерел)

За інформацією депутатів, із Банку Венесуели мають намір вивезти 20 тонн золота

Національна асамблея Венесуели, більшість депутатів якої перебувають у опозиції до президента Ніколаса Мадуро, вимагає прояснити ситуацію зі спробою вивезти в Росію близько 20 тонн золота. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter венесуельського парламенту.

У Національній асамблеї заявили, що відповідну інформацію повідомили співробітники Банку Венесуели.

"Ми вимагаємо надати всі подробиці. Це не золото Каліксто Ортеги (глава Банку Венесуели, - ред.). Воно належить народу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією депутатів, літак за золотом вже прибув із Москви в Каракас.

Парламент Венесуели заявив про спробу вивезення золота в Росію

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо отримати контроль над деякими активами її уряду і центробанку - Гуайдо передали активи, які перебувають на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка та інших американських банків.

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