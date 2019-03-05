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У Конгресі США вимагають доступ до деталей переговорів Трампа і Путіна


Трамп приховує від своєї адміністрації деталі переговорів з Путіним

В Конгрессе США главы трех комитетов Палаты представителей потребовали доступ к деталям переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что главы комитетов по разведке, надзору и иностранным делам обратились с соответствующими письмами к госсекретарю США Майку Помпео и и. о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни. В письмах конгрессмены требуют предоставить доступ к данным переговоров лидеров США и России.

Отметим, по данным The Washington Post, Трамп скрывает от администрации Белого дома детали разговоров с Путиным. В частности, на саммите в Гамбурге в 2017 году он забрал бумаги с пометками у своего переводчика и запретил обсуждать произошедшее с членами администрации. В результате в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина за последние два года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США начали масштабное расследование против Трампа. Президента США подозревают в препятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью.

Ранее также стало известно, что Конгресс США проверит налоги Трампа за 10 лет.

 

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