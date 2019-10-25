У США не виключають санкції проти Туреччини за покупки російських С-400

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

США намагаються відрадити Туреччину від покупки російських зенітних установок С-400

У США не виключають можливість введення санкцій проти Туреччини за покупку в Росії комплектуючих для зенітних ракетних систем С-400. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Держдепартаменті США, Америка все ще проводить переговори з турецькою стороною щодо відмови від покупки С-400.

"Це все ще актуальна проблема. Ми говоримо про повторне посередництва, повторному зверненні, примирення", - заявив представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, 12 липня Росія передала Туреччини першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. У цілому Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

Після цього у липні команда президента США Дональда Трампа підготувала пакет санкцій,, який повинен бути прийнятий у відношенні Туреччини з-за покупки зенітних систем. Зокрема, США зажадали від Туреччини не пізніше 31 липня відмовитися від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400, пригрозивши вислати які навчаються в країні турецьких пілотів і усунути турецькі компанії від участі у виробництві винищувачів F-35.