В Конгресі закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського в США

Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають Зеленського у Вашингтоні 30 серпня. В цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Ми надіслали листи президенту Джо Байдену, закликаючи, щоб цю дату змінили. Я сподіваюсь, що президент це розгляне... Змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом”, - сказала співголова Групи підтримки України у Конгресі Марсі Каптур

Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.

“Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо "Північного потоку-2". Мабуть, просто співпадіння”, - написав сенатор у Twitter.