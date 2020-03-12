Конгрес США закрили через коронавірус

Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Капітолій, Палата представників і Сенат закриті до 1 квітня для громадськості

Конгрес США закривають для громадськості до 1 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, для громадськості закрили Капітолій і всі офісні будівлі Палати представників і Сенату. Закриття Конгресу розпочнеться о 5 годині за місцевим часом 12 березня.

При цьому всі законодавці, помічники, журналісти та офіційні відвідувачі будуть допущені в будівлі.

"Такі дії прийняті з турботи про здоров'я та безпеку співробітників Конгресу, а також громадськості", - йдеться в заяві.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Зокрема, всі поїздки з Європи будуть припинені на наступні 30 днів. Заборона почне діяти в п'ятницю, 13 березня.

Також повідомлялося, що у Вашингтоні, де розташований Конгрес США, оголосили режим надзвичайного стану з-за спалаху коронавірусу. На цей час у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу в світі через масштаби поширення захворювання.