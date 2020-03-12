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Конгресс США закрыли из-за коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 16:10
Конгресс США закрыли из-за коронавируса
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Капитолий, Палата представителей и Сенат закрыты до 1 апреля для общественности

Конгресс США закрывают для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената. Закрытие Конгресса начнется в 5 часов по местному времени 12 марта.

При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здания.

"Такие действия приняты из заботы о здоровье и безопасности сотрудников Конгресса, а также общественности", - говорится в заявление.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. В частности, все поездки из Европы будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу, 13 марта.

Также сообщалось, что в Вашингтоне, где расположен Конгресс США, объявили режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. На данный момент в Вашингтоне зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире из-за масштабов распространения заболевания.

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