Конгрес США запропонував Пентагону продовжити допомогу Україні

У Конгресі виділити 250 млн доларів на летальні оборонні озброєння для України

Конгрес США рекомендував продовжити в 2019 фінансовому році допомогу Україні. Про це йдеться у доповіді про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня 2018 року.

Зазначимо, що проект бюджету погодили обидві палати Конгресу.

"Профінансувати президентський запит, включаючи виділення 250 мільйонів доларів на летальні оборонні озброєння", - повідомляється в документі.

Нагадаємо, Конгрес США в рамках погодження проекту бюджету на 2019 рік схвалив продовження заборони Міністерства оборони США співпрацювати з російським Міноборони.

Ці обмеження не стосуються контактів військовослужбовців США і Росії, які спрямовані "на зниження ризику збройного зіткнення".

"Комітет рекомендує продовжити в 2019 фінансовому році заборону на фінансування військового співробітництва між США і Росією, за винятком певних розпоряджень голови Пентагону або непереборних обставин. Обмеження не стосуються контактів військових двох країн, спрямованих на зниження ризику збройного зіткнення", - зазначено в документі.

Також рекомендується заборонити Пентагону використання коштів, які в 2019 фінансовому році могли посприяти будь-яким діям, спрямованим на визнання суверенітету РФ над Кримом.