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США уникнуть "шатдауну". Сенат схвалив тимчасовий бюджет

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Вашингтон, Четвер 30 вересня 2021 21:16
США уникнуть "шатдауну". Сенат схвалив тимчасовий бюджет Фото: США можуть уникнути нового "шатдауну" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американський Сенат підтримав закон про тимчасове фінансування. Цей тимчасовий бюджет дозволить Сполученим Штатам уникнути так званого "шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Даний законопроект вже сьогодні направлять на голосування у Палату представників, щоб його остаточно схвалили.

"Шатдаун" - це тимчасове закриття уряду США з відправкою більшості держслужбовців в простій. Така загроза виникає, коли республіканці і демократи в Конгресі не встигають вчасно домовитися щодо щорічних асигнувань при підготовці бюджету. Або ж коли президент США відмовляється підписати відповідний законопроект.

Нагадаємо, востаннє "шатдаун" в США стався за президентства Дональда Трампа у 2018 році. Тоді державні службовці були змушені піти у відпустку на рекордні 35 днів.

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