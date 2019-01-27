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Втрати економіки США через "шатдаун" оцінили в 6 млрд доларів

Новини » Економіка    27.01.2019 - 06:17
Втрати економіки США через "шатдаун" оцінили в 6 млрд доларів
Фото: США (hultgren.house.gov)

Згідно з S&P, наслідки призупинення роботи уряду позначаться на фінансових ринках

Економіка Сполучених Штатів Америки через припинення роботи урядових установ ("шатдаун") втратила щонайменше 6 мільярдів доларів. Про це свідчать дані компанії S&P Global Ratings, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хоча цей шатдаун закінчився, невелика угоду на Капітолійському пагорбі, швидше за все, відіб'ється на впевненості бізнесу і настроях на фінансових ринках", - йдеться в повідомленні S&P.

Робота уряду США і низки бюджетних установ була припинена з 22 грудня 2018 року через розбіжності між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і демократами про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Цей "шатдаун", який тривав 35 днів, став рекордним у історії країни.

На початку січня в Раді економічних консультацій Білого дому прогнозували, що через "шатдаун" у першому кварталі 2019 року американський ВВП може знизитися на 0,1%.

Нагадаємо, 25 лютого президент США Дональд Трамп призупинив "шатдаун", підписавши законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року.

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Новини України Сполучені Штати Америкиэкономикашатдаун
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