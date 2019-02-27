Конгрес США опублікував текст законопроекту про санкції проти РФ

Під санкції потраплять російські фінансові інститути, російські політики та олігархи

В Конгрессе США опубликовали новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Об этом законопроекте сообщали еще 13 февраля. Авторы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции попадут российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали вмешательство российского правительства в выборы в других странах. В ответ на агрессию РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от 1 млн долларов (или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина". Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Напомним, в феврале участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовали меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.

Добавим, 12 февраля стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.