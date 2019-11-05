Конгрес США хоче допитати главу адміністрації Трампа

Комітети Палати представників Конгресу США планують допитати виконуючого обов'язки голови адміністрації Білого дому Міка Малвани в ході розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Палата представників звернулася до Малвани з'явитися 8 листопада для дачі показань.

"Ґрунтуючись на доказах, зібраних у ході розслідування про імпічмент та публічної звітності, ми вважаємо, що ви володієте значними особистими знаннями та інформацією, що мають відношення до розслідування про імпічмент Палати представників", - йдеться в листі членів комітетів Палати представників до Малвани.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі не бачать підстав для імпічменту Трампа. За словами старшої помічниці президента США Келлиенн Конвей, прохання Трампа відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.

Також повідомлялося, що чотири чиновники Білого дому відмовилися від дачі показань у Конгресі США. Одним з тих, хто відмовився, був головний юрист Ради національної безпеки Джон Айзенберг. У Палаті представників, що займається розслідуванням імпічменту Трампа, були надзвичайно зацікавлені в його допиті, так як Айзенберг переніс запис телефонної розмови в саму секретну комп'ютерну систему Білого дому.