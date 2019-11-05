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Радник Білого дому дасть свідчення у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика     05.11.2019 - 15:26
Радник Білого дому дасть свідчення у справі про імпічмент Трампа
Фото: Уеллс Гріффіт (twitter com 9ijaNews)

Уеллс Гріффіт є спеціальним помічником президента США

Радник Білого дому з питань енергетики Уеллс Гріффіт сьогодні, 5 листопада, дасть свідчення в Конгресі Сполучених Штатів Америки у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що Гріффіт є одним з кількох свідків, які повинні дадь свідчення на цьому тижні.

"Уеллс Гріффіт, радник Білого дому з питань енергетики, є одним з кількох свідків, які, як очікується, дадуть свідчення цього тижня перед слідчими Палати в рамках процедури імпічменту. Планується, що він (Гріффіт - ред.) буде свідчити під присягою у вівторок ", - повідомляє видання.

Гріффіт є спеціальним помічником президента США і старшим директором з питань міжнародної енергетики і навколишнього середовища Ради національної безпеки.

Також видання зазначає, що в понеділок для дачі свідчень у Конгрес США не з'явилися чотири свідка.

Нагадаємо, партнер особистого адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас готовий дати свідчення комітетів Палати представників, які проводять розслідування у рамках процедури імпічменту Дональду Трампу.

Крім того, у понеділок, 4 листопада, Комітети Палати представників США оприлюднили стенограми показань екс-посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника держсекретаря Майкла Маккінлі по справі про імпічмент Трампа.

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Новини України Конгресс СШАімпічментДональд Трамп
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