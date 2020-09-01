Зеленський звільнив посла в Перу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Перу Ігоря Тумасова. Цю посаду Тумасов займав понад два роки.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Звільнити Тумасова Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Перу", - йдеться в указі №369/2020.

Відзначимо, Ігор Тумасов - український дипломат. Обіймав посади радника посольства України в Аргентині, радника Відділу Латинської Америки і Карибського басейну Другого територіального департаменту МЗС України. Також був Генеральним консулом України в Ріо-де-Жанейро.

У червні 2018 року указом п'ятого президента Петра Порошенка Тумасов був призначений послом в Перу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії.

Крім того, Зеленський змінив посла в Мексиці, а також призначив нового посла України на Кіпрі.

Додамо, що посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині.