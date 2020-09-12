Парламент Перу проголосував за імпічмент президента

Фото: прапор Перу (flickr)

Парламент Перу проголосував за проект резолюції, згідно з яким від посади президента країни відсторонюється Мартін Віскарра. За пропозицію проголосували 65 депутатів, проти - 36, а утрималися 24 людини

Про це повідомляє агентство Andina.

На думку супротивників Віскарри, він не може далі займати свою посаду через "моральну неспроможність". Глава держави повинен з'явиться на пленарній сесії парламенту 14 вересня.

Автори резолюції заявляють, що президент перешкоджав кримінальному та парламентському розслідуванню справи проти музиканта Річарда Свінгу.

Віскарра став президентом у 2018 році після відставки екс-глави держави Педро Кучинського, проти якого запустили процес імпічменту. До нової посади Віскарра обіймав посаду першого віце-президента.

Президентські та парламентські вибори в Перу пройдуть 11 квітня 2021 року.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Перу Ігоря Тумасова.