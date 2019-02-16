Конгрес починає розслідування законності введення Трампом режиму НС в США

Конгресмени переконані, що це рішення грабує військовий бюджет США

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что начинает немедленное расследование законности введения режима чрезвычайного положения в стране президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо конгрессменов на имя президента США.

Конгрессмены отмечают, что это решение, на которое они не соглашались, грабит военный бюджет США и нарушает основной принцип разделения властей и основные положения Конституции. Они подчеркивают, что Трамп "годами не мог добиться одобрения Конгресса на строительство стены".

Такое решение Трампа, по мнению авторов письма, "вызывает серьезные конституционные и уставные вопросы".

"Мы просим, чтобы лица, которые принимали участие в подготовке этого заявления, включая советника Белого дома Пэта Сиполлона и чиновников Минюста, были доступными для слушаний в ближайшие дни, чтобы мы могли полностью понять обоснование ваших односторонних деклараций", - подчеркнули конгрессмены.

Также в письме отмечается, что необходимости во введении режима ЧС в стране нет, так же, как и нет чрезвычайной ситуации на южной границе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал документ о введение режима чрезвычайного положения в США - на южной границе страны. Это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены без одобрения Конгресса.

РБК-Украина писало, что 11 февраля 2019 в Конгрессе Соединенных Штатов завершились переговоры демократов и республиканцев. Стороны достигли принципиальной договоренности о предотвращение закрытия правительства ("шатдауна", - ред.).