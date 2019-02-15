Трамп підписав декларацію про введення режиму надзвичайного стану в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Це дозволить Трампу отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США - на південному кордоні країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

Повідомляється, що це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу.

"Президент Дональд Трамп підписує декларацію про надзвичайний стан в країні для рішення проблеми національної безпеки і гуманітарної кризи на південному кордоні", - написала Сандерс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він підпише документ про введення в США надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією на кордоні з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що учасники переговорів від демократів і республіканців у Конгресі Сполучених Штатів досягли принципової домовленості про запобігання закриття уряду ("шатдауна", - ред.) в кінці цього тижня.

Нагадаємо, втрати економіки США через "шатдаун" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП сша за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.