Отвечающие за разведку конгрессмены побывали на месте атак дронов в Киеве

Это первый визит в Киев делегации Конгресса более чем за месяц и первый с тех пор, как Россия начала кампанию воздушных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в столице и других крупных городах Украины.

Стоя недалеко от места недавней атаки беспилотника по электростанции в Киеве, глава делегации конгрессмен Джим Хаймс заявил, что цель визита - демонстрация солидарности с Украиной, которая борется за демократию.

"Нам всем казалось действительно важным быть здесь в составе двухпартийной делегации, чтобы сделать безошибочное заявление, что народ и правительство США поддерживают народ и правительство Украины", - заявил демократ Хаймс.

Отвечая на вопрос, может ли как-то поменяться формат американской помощи в случае, если республиканцы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, республиканский конгрессмен Майк Тернер заявил, что Украина пользуется мощной двухпартийной поддержкой, и она будет продолжаться.

Украинские военные считают ключевой задачей укрепление ПВО. Президент Владимир Зеленский обратился к американской делегации за помощью в создании воздушного щита над страной.

Майк Тернер заявил, что поставки американского оружия Украине и предоставление ей разведданных будут меняться по мере изменения характера угроз.

"Мы рассматриваем как передачу средств ПВО, так и возможность поражения отдельных беспилотников. Но нам нужно добиваться этого вместе", - сказал он.

Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

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