Конгрессмены, которые не поддержат помощь Украине, помогут Путину, - Белый дом США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал конгрессменов выделить дополнительное финансирование Украине, ведь отказ поможет президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Любой член Конгресса, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит Путину победу", - заявил Салливан.

Он добавил, что отказ американских законодателей поддержать запрос президента США Джо Байдена по поводу дополнительного финансирования для помощи Украине повредит демократии и поможет диктаторам.

"Мы считаем, что это неправильный урок истории, и каждый член Конгресса – демократ и республиканец – должен проголосовать в поддержку этого решения", - сказал представитель Белого дома.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасность границы.

По информации СМИ, инициативу президента вынесут на голосование в верхней палате Конгресса уже сегодня, 4 декабря.

Стоит отметить, что в Белом доме заявляли о том, что Соединенные Штаты Америки не будут способны предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование.