Конгрессмен от Калифорнии призвал усилить санкции против РФ, пока Путин не уйдет

США должны еще больше усилить помощь для Украины, а в отношении России - ввести еще более жесткие санкции, пока "пока Владимир Путин не пойдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Палаты представителей по иностранным делам от Демократической партии, конгрессмена от Калифорнии Брэда Шермана во время Kyiv Jewish Forum .

"Соединенные Штаты и наши союзники поддерживают не только Украину, но и демократию как концепцию и основанный на правилах международный порядок, который мы не можем позволить Путину подорвать", - убежден Шерман.

Конгрессмен от Калифорнии рассказал, что он за последнее десятилетие боролся за то, чтобы обеспечить Украину оборонительным оружием. Такие усилия сначала сталкивались с большим противодействием в США, включая период, когда экс-президент Дональд Трамп временно заблокировал помощь Украине.

"Наконец, при президенте Байдене мы удвоили нашу военную помощь Украине и на сегодня оказали больше, чем все другие страны вместе взятые - это в общей сложности 30 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности с января 2021 года, обеспечивая страну такими оборонными ресурсами, которые ей нужны - от зенитных Stinger до Javelin", - отметил Шерман.

По его убеждению, санкции, в частности финансового характера, введенные США вместе с союзниками против России и Беларуси, оказали реальное давление на российский режим. Шерман сыграл одну из ведущих ролей в Палате представителей, чтобы ввести эти санкции. В то же время, говорит он, этого все еще недостаточно.

"Америка должна оказать больше, больше помощи Украине, больше санкций (против России, - ред.), пока Путин не пойдет", - сказал конгрессмен-демократ.