Конгрессмен США об ударах Украины по территории РФ: Путину нужно хорошенько утереть нос

Удары Украины по территории России

Напомним, 2 апреля на нескольких объектах в Татарстане раздались взрывы. Российские СМИ писали о том, что регион впервые атаковали дроны. При этом россияне жаловались на пострадавших.

Позже источник РБК-Украина в спецслужбах рассказал, что ГУР организовало операцию, в рамках которой был нанесен удар по заводу, где собирают дроны-камикадзе "Шахед". Он расположен в городе Елабуга (Татарстан).

Также позже источники РБК-Украина рассказали, что ГУР совместно с СБУ организовали атаку и на нефтеперерабатывающий завод, находящийся в городе Нижнекамск (Татарстан).

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, в ночь на 5 апреля Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян.

По информации источников в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске.

Детальнее об аэродромах, которые атаковали украинские защитники, - в материале РБК-Украина.

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