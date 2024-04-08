Конгресмен США про удари України по території РФ: Путіну потрібно добряче утерти носа

Удари України по території Росії

Нагадаємо, 2 квітня на кількох об'єктах у Татарстані пролунали вибухи. Російські ЗМІ писали про те, що регіон уперше атакували дрони. При цьому росіяни скаржилися на постраждалих.

Пізніше джерело РБК-Україна в спецслужбах розповіло, що ГУР організувало операцію, в рамках якої було завдано удару по заводу, де збирають дрони-камікадзе "Шахед". Він знаходиться в місті Єлабуга (Татарстан).

Також пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що ГУР спільно з СБУ організували атаку і на нафтопереробний завод, який знаходиться у місті Нижньокамськ (Татарстан).

Окрім того, за даними джерел РБК-Україна, у ніч на 5 квітня Головне управління розвідки разом зі Збройними силами України організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян.

За інформацією джерел у ГУР, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти та повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську.

Детальніше про аеродроми, які атакували українські захисники, - у матеріалі РБК-Україна.

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